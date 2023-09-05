В Китае два строителя повредили экскаватором часть Великой китайской стены: что об этом известно

В Китае два строителя повредили экскаватором часть Великой китайской стены в северной провинции Шаньси.

Об этом пишет BBC Украина.

Как отмечается, мужчина и женщина взяли экскаватор и повредили историческую достопримечательность, поскольку им "надоело обходить стену и объезжать ее, чтобы попасть на свою стройплощадку". Они углубили и расширили часть просевшей стены, доведя ее до уровня земли. Так они заметно сократили путь к участку, на котором они работали. Поэтому они могли проехать по стене на свои спецтехнике.

Впоследствии местные власти заявили, что в стене образовалась огромная брешь.

Строителями, повредившими исторический памятник, оказались 38-летний мужчина 55-летняя женщина. Их задержала полиция.

Отметим, что Китайская стена пересекает 15 провинций Китая и протянулась примерно на тысячи километров. Она является лучшим рукотворным памятником в Поднебесной. В 1987 году она была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, что Байден разочарован решением лидера Китая не ехать на саммит G20.

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