В Китае экс-министра приговорили к смертной казни
Чиновник приговорен к смертной казни с двухлетней отсрочкой из-за преступлений, связанных со взяточничеством и хищением средств.
Бывшего министра сельского хозяйства и сельских дел КНР Тан Жэньцзяня приговорили к смертной казни.
Об этом сообщает Beijing News.
Суд в Чанчуне установил, что с 2007 по 2024 год Тан, занимая различные государственные должности, способствовал предприятиям и частным лицам в бизнесе, подрядах и назначениях. За это он получил денежные вознаграждения и имущество на сумму более 268 миллионов юаней.
Суд признал его виновным во взяточничестве в особо крупном размере, что нанесло значительный ущерб государственным и общественным интересам.
По закону предусмотрена смертная казнь, однако, учитывая признание вины, сотрудничество со следствием, раскаяние и добровольное возвращение большей части взяток приговор будут исполнять с двухлетней отсрочкой.
Кроме того, Тана Женьцзяня пожизненно лишили политических прав и постановили конфисковать все его имущество.
