В Китае экс-министра приговорили к смертной казни

Бывший министр получил смертный приговор

Бывшего министра сельского хозяйства и сельских дел КНР Тан Жэньцзяня приговорили к смертной казни.

Об этом сообщает Beijing News.

Суд в Чанчуне установил, что с 2007 по 2024 год Тан, занимая различные государственные должности, способствовал предприятиям и частным лицам в бизнесе, подрядах и назначениях. За это он получил денежные вознаграждения и имущество на сумму более 268 миллионов юаней.

Суд признал его виновным во взяточничестве в особо крупном размере, что нанесло значительный ущерб государственным и общественным интересам.

По закону предусмотрена смертная казнь, однако, учитывая признание вины, сотрудничество со следствием, раскаяние и добровольное возвращение большей части взяток приговор будут исполнять с двухлетней отсрочкой.

Кроме того, Тана Женьцзяня пожизненно лишили политических прав и постановили конфисковать все его имущество.

