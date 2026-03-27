В Китае готовятся встретить Трампа и Путина: что известно об их визитах

Путин и Трамп / © Associated Press

В мае 2026 года Пекин может впервые в истории принять лидеров США и России в течение одного месяца вне многосторонних мер. Ожидается, что визит главы Кремля Владимира Путина состоится вскоре после поездки президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет South China Morning Post.

По данным Белого дома, визит Дональда Трампа в Пекин запланирован на 14-15 мая. Поездку, которую готовили длительное время, ранее отложили на несколько недель из-за военных действий США и Израиля против Ирана. В Пекине еще не подтвердили точные даты приема американского президента, отмечая лишь, что стороны «поддерживают связь».

Как сообщает издание, российская сторона также готовит визит своего лидера в Китай в первой половине 2026 года. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил, что даты поездки Путина согласовываются и будут объявлены в ближайшее время. По информации источников, этот визит может состояться в мае, вероятно сразу после завершения визита Трампа.

Китайские аналитики считают, что подобные последовательные визиты подчеркивают стратегические усилия Пекина по балансированию отношений с обоими государствами на фоне глобальной нестабильности. Если обе поездки будут подтверждены, это станет редким случаем почти непрерывных двусторонних переговоров КНР с лидерами Вашингтона и Москвы.

