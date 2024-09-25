В Китае исследовали самый древний в мире сыр, более 3000 лет хранившийся на мумиях

Выводы китайских ученых подвергают сомнению устоявшееся мнение о том, что кефир возник в горном регионе Северного Кавказа на территории современной Российской Федерации.

Китайские ученые, используя передовой анализ ДНК, исследовали загадочное белое вещество, нанесенное на голову и шею нескольких мумий в возрасте примерно 3300-3600 лет. Они не только подтвердили предположение, что это вещество было древним сыром, но и установили, как он был изготовлен.

Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Анализ показал, что древний сыр изготовляли из кефира – модного кисломолочного напитка, отлично подходящего для здоровья кишечника.

Образцы из трех разных гробниц содержали виды бактерий и грибов, в том числе Lactobacillus kefiranofaciens и Pichia kudriavzevii, обычно встречающиеся в современных кефирных зернах.

Кефирные зерна – это группы микроорганизмов, содержащие несколько видов пробиотических бактерий и дрожжей, которые квасят молоко в кефирный сыр.

Кроме стимулирования "хороших" бактерий в нашем кишечнике, кефир считается полезным для здоровья костей, снижая уровень сахара в крови и улучшая здоровье сердца.

"Это самый старый известный образец сыра, когда-либо найденный в мире. Такие пищевые продукты, как сыр, очень трудно сохранить в течение тысяч лет, поэтому это редкая и ценная возможность. Подробное изучение древнего сыра поможет нам лучше понять диету и культуру наших предков”, — сказал профессор Цяомей Фу, руководитель лаборатории древней ДНК Академии наук Китая.

Возможность секвенировать гены бактерий в древнем сыре кефира дала возможность ученым отследить, как развивались пробиотические бактерии в течение последних 3600 лет.

Их выводы ставят под сомнение устоявшееся мнение о том, что кефир возник в горном регионе Северного Кавказа на территории современной Российской Федерации.

Они предполагают, что культура кефира сохранялась в регионе Синьцзян на северо-западе Китая, где были обнаружены мумии, со времен бронзового века.

Исследование также показало, что по сравнению с древними кефирными бактериями, современные сорта имеют меньшую вероятность вызвать иммунный ответ у кишечника человека, что облегчает его переваривание.

Напомним, ранее в Китае ученые обнаружили останки древнего гоминида в возрасте 300 тысяч лет, который имел с Homo sapiens больше общего, чем с видами, жившими в то время.

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