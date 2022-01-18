В Китае из-за COVID-штамма "Омикрон" начнут дезинфицировать иностранные посылки

Власти КНР считают, что почта может быть источником недавних вспышек COVID-19.

Почтовая служба Китая в понедельник, 17 января, приказала работникам дезинфицировать международные посылки и призвала общественность сократить заказы из-за границы, особенно "из стран и регионов с высоким риском".

Об этом сообщает AFP.

Кроме того, сотрудников, работающих с иностранными письмами и посылками, призвали получить повторную прививку от коронавируса. Соответствующий шаг произошел после заявления властей КНР о том, что почта может быть источником недавних вспышек COVID-19.

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Так, китайские официальные лица предполагают, что жительница Пекина, у которой подтвердили новый штамм коронавируса "Омикрон", могла заразиться из-за посылки, поскольку не контактировала с инфицированными людьми и "подхватила" вариант, аналогичный тем, что фиксируют в Северной Америке.

Ранее Всемирная организация здравоохранения и Центры по контролю и профилактике заболеваний США заявляли, что риск заражения из-за загрязненных поверхностей (фомитной передачи) низкий и становится менее вероятным со временем.

По словам экспертов, в течение трех дней количество оставшихся на большинстве поверхностей вирусных следов сокращается на 99%. Однако Китай не желает идти на какой-либо риск, особенно накануне зимних Олимпийских игр-2022.

Ранее в Пекине в районе Хайдянь зафиксировали первый случай локального заражения новым штаммом COVID-19 "Омикрон". Жилищный комплекс и рабочее место пациента уже опечатали, специалисты исследуют на коронавирус 2 430 образцов.

Напомним, что в Китае жителям трех городов запретили выходить из дома на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции. На той неделе локдаун был объявлен для 5,5 миллиона жителей города Аньян (провинция Хэнань).

Уже три недели жесткие ограничения на передвижение действуют для 13-миллионного населения города Сиань в провинции Шэньси, а в провинции Хэнань более миллиона жителей города Юйчжоу находятся на карантине после выявления трех случаев бессимптомного заболевания COVID-19.