В Китае из-за COVID-штамма "Омикрон" в городе с 14 млн жителей объявили частичный локдаун

В Китае из-за COVID-штамма "Омикрон" в городе с 14 млн жителей объявили частичный локдаун

Правительство разделило Тяньцзинь на три уровня ограничений после того, как в городе обнаружили 40 случаев заболевания COVID-19.

В Китае после обнаружения 40 случаев заболевания COVID-19 для 14 миллионов жителей города Тяньцзинь ввели карантин.

Об этом со ссылкой на CCTV сообщает The Associated Press.

Отмечается, что правительство разделило Тяньцзинь на три уровня ограничений. Жестчайшие из них действуют в закрытой зоне, где людям вообще не разрешается покидать свои дома, и контрольной, в которой каждое домохозяйство может через день отправлять за продуктами одного члена семьи.

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Для жителей профилактических районов ввели менее жесткие ограничения, позволив людям передвигаться только в пределах определенной территории.

Тем временем курсирование автобусов и поездов из Тяньцзиня в Пекин приостановили, а людей призвали не покидать город при отсутствии неотложных дел.

Первыми в Тяньцзине COVID-19 заболели 10-летняя девочка и 29-летняя женщина из внешкольного центра. У обеих пациенток зарегистрировали заражение новым штаммом "Омикрон".

Впоследствии инфицирование подтвердилось у еще 18 человек, контактировавших с больными. После этого местных жителей начали массово тестировать на коронавирус. В воскресенье, 9 января, положительные результаты COVID-тестов получили еще 20 человек, так что общее число больных достигло 40.

Среди зараженных 15 учащихся от 8 до 13 лет, сотрудник продленного дня и четверо родителей. Общегородское тестирование будет длиться два дня. Тяньцзинь также закрыл несколько станций метро на двух линиях, чтобы попытаться предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Ранее в китайской провинции Хэнань более миллиона жителей города Юйчжоу отправили на карантин после выявления трех случаев бессимптомного заболевания COVID-19.

Также жесткие ограничения на передвижение были введены для 13-миллионного населения города Сиань в провинции Шэньси.

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