В Китае из-за шести COVID-больных город с 4 млн населения закрыли на карантин

В Китае из-за шести COVID-больных город с 4 млн населения закрыли на карантин

В городе приостановили все транспортные перевозки, а жителям запретили выходить из дома.

В китайской провинции Ганьсу во вторник, 26 октября, из-за новой вспышки COVID-19 в городе Ланьчжоу с 4 млн населения ввели карантин.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что местным жителям запретили выходить из дома за исключением чрезвычайных ситуаций. "Въезд и выезд жителей" будет строго контролироваться и ограничиваться предметами первой необходимости или медицинской помощью.

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Кроме того, в городе приостановили курсирование автобусов и такси, а на вокзале отменили более 70 рейсов, в том числе ключевые маршруты в Пекин и Сиань.

Авиаперевозки в и из Ланьчжоу также не осуществляются. По словам представителя Southern Airlines, все его рейсы из пекинского аэропорта Дасин в Ланьчжоу были отменены из-за общественной безопасности, а дата их восстановления неизвестна.

Соответствующее решение было принято после обнаружения в пределах города шести новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего за прошедшие сутки в стране зарегистрировали 29 новых инфицирований. Заметим, что правительство КНР придерживается подхода с нулевым риском COVID-19, что подразумевает немедленную реакцию посредством жортских ограничений на первые случаи заражения.

Между тем, в Пекине, где во вторник обнаружили три новых случая заражения, ограничили доступ к туристическим объектам и рекомендовали местным жителям не выезжать за пределы столицы без надобности. Также примерно 23 тыс. жителям одного из жилых комплексов в районе Чанпин, где за несколько дней зафиксировали девять инфицирований, приказали оставаться дома.

Как сообщалось, на севере Китая в течение недели зарегистрировали более сотни случаев заболевания COVID-19 в одиннадцати провинциях. В связи с этим местные власти объявили о новых ограничениях.

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Вспышку впервые обнаружили 16 октября среди туристической группы полностью вакцинированных пожилых людей из Шанхая, путешествовавших по нескольким северным регионам.

В настоящее время инфицирования зафиксированы почти в трети провинций и регионов страны, в частности во Внутренней Монголии, Ганьсу, Нинся, Гуйчжоу и Пекине. Правительство уже запретило туристическим агентствам организовывать поездки по этим регионам, а власти столицы в воскресенье усилили ограничения на въезд. Тем временем в городе Эдзин-Ци во Внутренней Монголии после обнаружения 12 новых больных всем местным жителям и туристам запретили покидать свои дома или номера в отелях, а шестерым должностным лицам, в частности директору местной Комиссии по здравоохранению, объявили о строгом наказании из-за "вялой реакции и неэффективного управления".

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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