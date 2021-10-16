В Китае изобрели устройство, чтобы "отбиваться" от танцующих бабушек на улицах

В Китае изобрели устройство, чтобы "отбиваться" от танцующих бабушек на улицах

Благодаря устройству динамики колонок перестают работать.

В Китае научились, как не давать пенсионеры танцевать под громкую музыку. Тысячи китайцев используют специальный пульт дистанционного управления, чтобы успокаивать "танцующих бабушек".

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Об этом сообщает vice.com.

Устав от шума, который организуют публичные танцоры, некоторые люди решили взять дело в свои руки. Они используют инфракрасный пульт дистанционного управления, который называют "антиквадратическим танцевальным магическим устройством", чтобы заглушить шумные танцевальные труппы, которые захватили общественные скверы, парки и жилые массивы по всему Китаю.

Так называемые квадратные танцы в последние десятилетия стали чрезвычайно популярным занятием для пожилого населения Китая, давая пенсионерам, преимущественно женщинам, возможность одновременно заниматься спортом и общаться.

Но из-за нехватки общественных мест в городе громкая музыка стала главной неприятностью для других жителей и вызвала ожесточенные споры. В 2013 году кто-то в городе Ухань вылил фекалии на группу женщин, которые танцевали. А в 2016 году мужчина в городе Гуйлинь, разгневанный шумом, стрелял в громкоговоритель танцевальной группы из пневматического оружия и случайно попал женщине в бедро.

Продавцы нового танцевального отпугивателя рекламируют более простой способ остановить шум. По словам продавцов, устройство стоимостью от 15 до 40 долларов США на торговом сайте Taobao напоминает универсальный пульт дистанционного управления и способен выключить большинство динамиков, работающих с помощью инфракрасного сигнала.

Устройство направляются на громкоговоритель и через несколько секунд он перестает работать.

Те, кто уже успел приобрести новое устройство, его работой довольны.

"Сообщение в полицию не работает. Они останавливаются только тогда, когда думают, что их динамики не работают", — говорит продавец устройства Хан Лей, которому уже удалось разогнать 36 бабушек.

За последние четыре месяца он продал более 20 тысяч таких устройств.

Напомним, что в Японии пытаются с помощью технологий выявлять людей, которые умирают в одиночестве. Это поможет найти их тела в квартирах раньше, чем они начнут разлагаться.

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