В Китае изобрели устройство, чтобы "отбиваться" от танцующих бабушек на улицах

Благодаря устройству динамики колонок перестают работать.
В Китае научились, как не давать пенсионеры танцевать под громкую музыку. Тысячи китайцев используют специальный пульт дистанционного управления, чтобы успокаивать "танцующих бабушек".
Об этом сообщает vice.com.
Устав от шума, который организуют публичные танцоры, некоторые люди решили взять дело в свои руки. Они используют инфракрасный пульт дистанционного управления, который называют "антиквадратическим танцевальным магическим устройством", чтобы заглушить шумные танцевальные труппы, которые захватили общественные скверы, парки и жилые массивы по всему Китаю.
Так называемые квадратные танцы в последние десятилетия стали чрезвычайно популярным занятием для пожилого населения Китая, давая пенсионерам, преимущественно женщинам, возможность одновременно заниматься спортом и общаться.
Но из-за нехватки общественных мест в городе громкая музыка стала главной неприятностью для других жителей и вызвала ожесточенные споры. В 2013 году кто-то в городе Ухань вылил фекалии на группу женщин, которые танцевали. А в 2016 году мужчина в городе Гуйлинь, разгневанный шумом, стрелял в громкоговоритель танцевальной группы из пневматического оружия и случайно попал женщине в бедро.
Продавцы нового танцевального отпугивателя рекламируют более простой способ остановить шум. По словам продавцов, устройство стоимостью от 15 до 40 долларов США на торговом сайте Taobao напоминает универсальный пульт дистанционного управления и способен выключить большинство динамиков, работающих с помощью инфракрасного сигнала.
Устройство направляются на громкоговоритель и через несколько секунд он перестает работать.
Те, кто уже успел приобрести новое устройство, его работой довольны.
"Сообщение в полицию не работает. Они останавливаются только тогда, когда думают, что их динамики не работают", — говорит продавец устройства Хан Лей, которому уже удалось разогнать 36 бабушек.
За последние четыре месяца он продал более 20 тысяч таких устройств.
Напомним, что в Японии пытаются с помощью технологий выявлять людей, которые умирают в одиночестве. Это поможет найти их тела в квартирах раньше, чем они начнут разлагаться.