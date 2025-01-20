В Китае казнили мужчину, который въехал в толпу и убил 35 человек

Сегодня, 20 января, в Китае казнили мужчину, который в ноябре прошлого года совершил умышленный наезд автомобилем на толпу в городе Чжухай, где погибли 35 человек.

Об этом сообщает CNN.

62-летний Фан Вейц был казнен через три недели после оглашения приговора. В суде заявили, что его мотивы "были крайне подлыми, характер преступления вопиющим, методы особенно жестокими, а последствия особенно тяжкими, что нанесло значительный вред обществу".

Напомним, в ноябре 2024 года в Чжухае внедорожник въехал в толпу на территории открытого спортивного центра, где тренировались люди среднего, пожилого возраста и дети. Инцидент унес жизни 35 человек, еще более 40 были ранены. По решению суда мужчине была объявлена смертная казнь.

Как выяснилось, причиной, побудившей китайца совершить масштабную аварию, стало недовольство из-за соглашения о разводе с женой.

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