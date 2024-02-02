В Китае казнили пару, выбросившую двоих детей из окна многоэтажки

В Китае казнили пару за то, что они выбросили двоих детей из окна многоэтажки. Чжана Бо и Йе Ченчень приговорили к смертной казни в декабре 2021 года. Их умертвили смертельной инъекцией. Эта история вызвала возмущение по всей стране.

Об этом пишет CNN.

Мужчину и его девушку признали виновными в убийстве детей от первого брака. Они инсценировали убийство – дети якобы случайно выпали из окна.

Чжан Бо, отец, закрутил роман с Йе Ченчень и сначала скрывал тот факт, что он женат и имеет детей. Но Йе узнала об этом, и Чжан наконец-то развелся с женой ради нее, говорится в решении Верховного суда Китая.

Йе Ченчень считала двоих детей Чжана Бо "препятствием и обузой для их будущей совместной жизни", поэтому она неоднократно призывала убить малышей и угрожала разорвать с ним отношения, если он этого не сделает.

По предварительному сговору, в ноябре 2020 года Чжан выбросил двухлетнюю дочь и годовалого сына из окна, когда они играли в спальне. Дети разбились насмерть.

Верховный суд заявил, что преступление пары "серьезно подвергает сомнению правовые и моральные принципы", назвав мотивы преступления "чрезвычайно отвратительными и особенно жестокими".

Новость об их смертной казни собрала сотни миллионов просмотров в китайской социальной сети Weibo, где это стало главной темой.

Напомним, недавно в США впервые казнили заключенного с помощью чистого азота. Попытки убить Кеннета Смита с помощью смертельной инъекции в 2018 году провалились, и только 26 января этого года для его второй казни использовали новый азотный газ.

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