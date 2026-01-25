В Китае могла быть попытка переворота, Си Цзиньпин устроил чистки в армии — СМИ

Си Цзиньпин / © Associated Press

Лидер Китая Си Цзиньпин инициировал расследование своего влиятельного генерала, продолжая безжалостные репрессии против коррупции и нелояльности.

Об этом сообщают The Wall Street Journal и The Washington Post.

Под чистку попали два высокопоставленных генерала. Генерал Чжан Юся — старший из двух заместителей председателя Центральной военной комиссии Компартии Китая и фактический главнокомандующий армией.

Вместе с Чжаном расследуют и деятельность генерала Лю Чжэньли, начальника Объединенного штаба вооруженных сил КНР, который отвечал за планирование боевых действий и военные операции. Их подозревают в «серьезных нарушениях партийной дисциплины и государственных законов».

75-летний Чжан Юся является самым высоким генералом страны и одним из 24 членов Политбюро правящей Коммунистической партии Китая.

Расследования по Чжана и Лю, которые были ведущими фигурами в усилиях по модернизации вооруженных сил и одними из немногих китайских генералов с боевым опытом, показывают масштабы стремлений Си Цзиньпина избавиться от офицеров, считающихся коррумпированными и политически ненадежными.

Десятки высокопоставленных офицеров и руководителей оборонной промышленности были «зачищены» в последние годы, что подвергает сомнению стремление Китая создать боевую силу, способную противостоять западным армиям, отмечает WSJ.

Устранение Чжана свидетельствует о том, что Си Цзиньпин стремится обеспечить себе полную власть.

«Технически Чжан был единственным, кто обладал таким военным авторитетом, который давал ему возможность реально бросить вызов Си», — сказал Юнь Сунь, директор китайской программы аналитического центра Стимсона в Вашингтоне. «Сейчас Си сосредоточил все свои полномочия и власть».

Чжан избежал предварительных чисток среди высших генералов, оставаясь в должности главного офицера страны в форме гораздо дольше, чем достиг пенсионного возраста. Его увольнение свидетельствует о срочной потребности Си навести порядок.

Перестановка военного руководства Китая происходит на фоне стремлений Си Цзиньпина быстро модернизировать вооруженные силы и добиться основных целей, включая заявленную цель вторгнуться на Тайвань до 2027 года.

В Китае могла быть попытка госпереворота

Как добавляет NDTV, в Китае могла быть предпринята попытка госпереворота.

По данным источников издания внутри Компартии КНР, после ареста Чжан Юся Си Цзиньпин опасается, что офицеры, лояльные генералу, могут поднять войска на мятеж и двинуться на Пекин. Сообщается, что глава КНР приказал военным частям не покидать места дислокации и фактически заморозил какие-либо перемещения армии.

Бывший чиновник из Внутренней Монголии Ду Вэнь заявил, что в командовании армии КНР произошел «внутренний взрыв», а происходящее больше похоже на государственный переворот.

«Это совсем не чистка; внутри КПК разразилась буря, произошел государственный переворот», — отметил он.

По его информации, армия Китая переживает самый напряженный период за всю историю. Арест Чжан Юся, считающийся второй по влиянию фигурой в вооруженных силах и лично продвигавший по службе более тысячи генералов, мог спровоцировать цепную реакцию и привести к масштабному мятежу в китайских вооруженных силах в любое время.

Напомним, что глава Китая Си Цзиньпин в новогоднем обращении, которое транслировали государственные СМИ, возобновил угрозы против Тайваня.