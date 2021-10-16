В Китае мужчину, который поджег бывшую жену во время прямого эфира, приговорили к смертной казни

Через две недели после случившегося женщина умерла.

Китайский суд приговорил к смертной казни мужчину, который облил бензином и поджег свою бывшую жену, когда та вела онлайн-трансляцию. Трагедия популярной женщины-блогера вызвала широкий резонанс в стране.

Об этом сообщает CCTV.

Как рассказывает китайское издание Shine, женщину звали Амучу, но в Сети она была более известна как Ламу. Женщина имела репутацию "инфлюенсера" в сервисе Douyin (это китайская версия TikTok). На аккаунт Ламу было подписано около 800 тысяч человек. В своих постах Ламу показывала беззаботную и веселую жизни в сельской местности, собирала в горах разные травы, готовила национальные блюда и исполняла песни под фонограмму. Но, как оказалось, на самом деле жизнь Ламу была не такой хорошей, как она демонстрировала.

Тан и Ламу поженились в 2009 году. И как пишут китайские СМИ, их брак не был несчастливым — Тан неоднократно поднимал руку на жену. Женщина решила развестись, но муж заставил ее снова выйти за него и пригрозил в случае отказа убить одного из их двоих детей. В конце концов семейная жизнь закончилась вторым разводом в конце июня 2020 года. Но разъяренный мужчина на этом не успокоился — он продолжал преследовать экс-жену. Сообщается, что женщина несколько раз обращалась в полицию.

И вот в сентябре 2020 года, когда женщина вела стрим из кухни в доме своего отца, в кадре неожиданно появился ее бывший муж, облил ее бензином и поджег.

В реанимацию местной больницы несчастная Ламу попала с 90% ожогов тела. Позже пострадавшую перевезли в Сычуань, семья собирала деньги на ее лечение с помощью краудфандинга. Хотя удалось быстро собрать большую сумму, медики оказались бессильны спасти женщину.

Стоит отметить, что практически через год, 14 октября 2021 года, ее бывший муж Тан Лу получил приговор. Суд постановил, что преступление было совершено очень жестоким способом, а его последствия оказались очень серьезными — это и привело к самой высокой степени наказания.

Как пишет BBC, трагедия Ламу выходит за рамки конкретного случая, поскольку привлекает внимание к проблеме домашнего насилия в Китае. По данным Всекитайской федерации женщин, каждая четвертая женщина в Поднебесной сталкивалась в той или иной форме с домашним насилием (его жертвой каждые 7,4 секунды, согласно информации организации, становится по крайней мере одна женщина в стране).

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