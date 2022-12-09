В Китае на границе с Россией появилась колючая проволока: какая причина

На берегу реки Амур в китайском городе Фуюань, расположенном в 65 километрах от российского Хабаровска, появилась колючая проволока.

Об этом сообщил местный китайский гид.

"Температура воздуха снизилась. У Фуюани очень холодно", - написал он в комментарии к фото, не комментируя колючую проволоку.

На снимках, сделанных 1 декабря, видно, что власти Китая установили колючую проволоку в тех местах набережной Амура в Фуюане, где есть спуски к реке. На колючей проволоке установлены транспаранты, свидетельствующие: "Будьте осторожны, не пересекайте границу", "Пересечение границы незаконно, за это предусмотрено наказание", "Сохранять пограничную инфраструктуру – долг каждого гражданина".

Напомним, расширение карантина через COVID-19 в Китае обернулось небывалыми протестами в западном регионе Синьцзян и столице страны Пекине. Толчком к народному гневу стал смертельный пожар в многоэтажке столицы Синьцзяна в городе Урумчи, в результате которого погибли 10 человек. После трагического случая в соцсетях предположили, что жильцы не смогли вовремя сбежать, поскольку здание было частично закрыто.

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