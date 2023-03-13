В Китае нашли "пропавшего без вести" тайваньского солдата: что известно об инциденте

На прошлой неделе пропал без вести тайваньский военный, служивший в подразделении на острове у китайского побережья. Командиры подозревали, что его, возможно, унесло волнами . Но солдат был обнаружен в Китае. Все говорит о том, что он покинул страну и перешел на сторону КНР.

Об этом пишет "Голос Америки".

Пропавшего военного разыскивали с четверга, 9 марта. Министерство обороны Тайваня сообщило, что солдат не ответил на вызов на остров Эрдан, который является частью контролируемой Тайванем группы островов Кинмен, вблизи китайского города Сямэнь.

Первоначальные теории в тайваньских СМИ предполагали, что его, возможно, унесло волнами. Через несколько дней оказалось, что разыскиваемого нашли в Китае. Чиу Тай-сан, председатель Совета по делам материкового Китая Тайваня, сообщил журналистам на пресс-конференции, что солдат находился в Китае, что подтверждено электронной системой идентификации личности.

"Подтверждено, что он на материке. Министерство обороны и соответствующие ведомства активно осведомлены о соответствующем прогрессе и ситуации. Министерство обороны имеет соответствующие механизмы для обнаружения дезертиров", — сказал высокопоставленный тайваньский министр Чиу Тай-сан.

Интересно, что пропавшего бойца и командир, и коллеги по части, и его родные описывали как неумелого пловца. Его отец сказал, что он едва мог проплыть 20 метров. Коллеги говорят, что ничего удивительного не заподозрили.

Этот инцидент произошел на фоне обострения напряженности. Остров Кинмень расположен менее чем в 2 километрах от контролируемой Китаем территории. Бегство солдата — не первый случай дезертирства в армии Тайваня. Пекин проводит интенсивную разведывательную и диверсионную деятельность, поскольку неоднократно угрожал, что не отступит, поскольку вопреки фактам считает Тайвань своей частью.

Напомним, лидер Китая заявил, что его страна должна "продвигаться к воссоединению" с Тайванем. Си считает воссоединение с Тайванем "целью всех китайцев". Речь идет, будто о "мирном пути".

В свою очередь, президент Тайваня осенью прошлого года предупреждала, что вторжение Китая на Тайвань может произойти уже в ближайшее время.

А глава МИД Тайваня заявил, что Китай вторгнется на остров в 2027 году.

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