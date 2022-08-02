В Китае незадолго до ожидаемого прибытия Пелоси в Тайвань пригрозили США "последствиями"

В МИД КНР на фоне сообщений возможного прибытия спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань в очередной раз пригрозили Штатам.

Представитель МИД КНР Чжао Лицзяня заявил, что "США заплатят цену", если Нэнси Пелоси прибудет в Тайвань.

Его заявление приводит National Post.

"Визит Пелоси на Тайвань станет грубым вмешательством во внутренние дела Китая, и приведет к очень серьезным событиям и тяжелым последствиям. Китайская сторона в очередной раз предупреждает американскую сторону, что КНР находится в состоянии повышенной готовности, армия Китая никоим образом не останется равнодушным наблюдателем и обязательно примет решительные и действенные контрмеры по защите суверенитета и территориальной целостности", — говорится в его заявлении.

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В свою очередь, издание Reuters со ссылкой на источники сообщает, что 2 августа военные самолеты Китая пролетели близко к срединной линии, разделяющей Тайваньский пролив. В это время в небе над Тайванем для предотвращения угрозы находились истребители. Обычно ни одна из сторон не пересекает срединную линию.

Хотя самолеты вернулись, китайские корабли все еще остаются в опасной близости В то же время небо Китая остается открытым для полетов обычных самолетов, а у берегов много грузовых кораблей.

Ранее сообщалось, что самолет, на котором может находиться Пелоси, повернул в сторону Тайваня. Как сообщает тайваньский телеканал "Саньли" со ссылкой на данные полиции, самолет приземлится в тайбейском аэропорту Суншань около 22:00 по местному времени (17:00 по Киеву).

Как говорится в Twitter-аккаунте Tingting Liu, на самом высоком небоскребе Тайваня появились надписи, которые приветствуют Нэнси Пелоси. На башне видны высказывания "Добро пожаловать в Тайвань", "Спасибо" и "TW любит США".

Taiwan's строгое здание и most iconic landmark, Taipei 101, лит в 9pm tonight, welcoming @SpeakerPelosi 's visit to Taiwan. Words include “Speaker Pelosi”, “Welcome to TW”, “Thank you”, “TW ❤️ US” (1/2) pic.twitter.com/q0aFEjqGZl — Tingting Liu 劉亭廷 (@tingtingliuTVBS) August 2, 2022

Напомним, в России визит Пелоси на Тайвань назвали "провокацией" и поддержали Китай.

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