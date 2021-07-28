В Китае обнаружили 10 новых видов пауков и неизвестный вид растений

В Китае обнаружили 10 новых видов пауков и неизвестный вид растений

Открытие было сделано в регионе горы Фаньцзиншань.

10 новых видов пауков и один новый вид цветов были найдены в результате исследований на горе Фаньцзиншань, что является объектом всемирного наследия на юго-западе Китая.

Об этом сообщает агентство Синьхуа.

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Администрация природного заповедника заявила, что обнаруженные виды пауков принадлежат к семействам Clubionidae, Salticidae и Araneidae.

Исследователи также обнаружили 144 вида живых существ, о проживании которых в этом регионе ранее было неизвестно.

"Общее количество видов, которые здесь проживают, таким образом выросло с 7152 до 7307", — утверждает агентство.

Что касается обнаруженных растений — это Impatiens bullatisepala. В стране зарегистрировано около 280 видов таких растений, из которых примерно три четверти являются эндемичными для Китая.

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