В Китае обнаружили 10 новых видов пауков и неизвестный вид растений

Открытие было сделано в регионе горы Фаньцзиншань.
10 новых видов пауков и один новый вид цветов были найдены в результате исследований на горе Фаньцзиншань, что является объектом всемирного наследия на юго-западе Китая.
Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Администрация природного заповедника заявила, что обнаруженные виды пауков принадлежат к семействам Clubionidae, Salticidae и Araneidae.
Исследователи также обнаружили 144 вида живых существ, о проживании которых в этом регионе ранее было неизвестно.
"Общее количество видов, которые здесь проживают, таким образом выросло с 7152 до 7307", — утверждает агентство.
Что касается обнаруженных растений — это Impatiens bullatisepala. В стране зарегистрировано около 280 видов таких растений, из которых примерно три четверти являются эндемичными для Китая.