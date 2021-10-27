В Китае обнаружили коронавирус на упаковках замороженного лосося из России

Из-за коронавируса Китай приостановил сотрудничество с двумя российскими производителями морепродуктов.
Китай приостановил импорт морепродуктов от двух производителей из РФ после обнаружения COVID-19 на упаковках с замороженной рыбой.
Об этом в среду, 27 октября, сообщается на сайте Главного таможенного управления Китайской Народной Республики.
Отмечается, что нуклеиновая кислота нового коронавируса была обнаружена в "двух образцах внешней упаковки двух партий замороженного лосося, импортированного из России".
В связи с этим национальная таможня КНР на неделю приостановила оформление деклараций на импорт с российской компанией Eglaine Mercury и производственным предприятием из РФ Zarya LLC.
Ранее в Китае также сообщали об обнаружении коронавируса на упаковке замороженных креветок из Эквадора и замороженных куриных крылышек из Бразилии.
Напомним, что во вторник в китайской провинции Ганьсу из-за шести больных COVID-19 в городе Ланьчжоу с 4 млн населения ввели карантин. Правительство КНР придерживается подхода с нулевым риском коронавируса, что предполагает немедленную реакцию посредством жортских ограничений на первые случаи заражения.
Как сообщалось, на севере Китая в течение недели зарегистрировали более сотни случаев заболевания COVID-19 в одиннадцати провинциях. В связи с этим местные власти объявили о новых ограничениях.