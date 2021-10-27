В Китае обнаружили коронавирус на упаковках замороженного лосося из России

В Китае обнаружили коронавирус на упаковках замороженного лосося из России

Из-за коронавируса Китай приостановил сотрудничество с двумя российскими производителями морепродуктов.

Китай приостановил импорт морепродуктов от двух производителей из РФ после обнаружения COVID-19 на упаковках с замороженной рыбой.

Об этом в среду, 27 октября, сообщается на сайте Главного таможенного управления Китайской Народной Республики.

Отмечается, что нуклеиновая кислота нового коронавируса была обнаружена в "двух образцах внешней упаковки двух партий замороженного лосося, импортированного из России".

В связи с этим национальная таможня КНР на неделю приостановила оформление деклараций на импорт с российской компанией Eglaine Mercury и производственным предприятием из РФ Zarya LLC.

Ранее в Китае также сообщали об обнаружении коронавируса на упаковке замороженных креветок из Эквадора и замороженных куриных крылышек из Бразилии.

Напомним, что во вторник в китайской провинции Ганьсу из-за шести больных COVID-19 в городе Ланьчжоу с 4 млн населения ввели карантин. Правительство КНР придерживается подхода с нулевым риском коронавируса, что предполагает немедленную реакцию посредством жортских ограничений на первые случаи заражения.

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Как сообщалось, на севере Китая в течение недели зарегистрировали более сотни случаев заболевания COVID-19 в одиннадцати провинциях. В связи с этим местные власти объявили о новых ограничениях.

Вспышку впервые обнаружили 16 октября среди туристической группы полностью вакцинированных пожилых людей из Шанхая, путешествовавших по нескольким северным регионам. В настоящее время инфицирование зафиксировано почти в трети провинций и регионов страны, в частности во Внутренней Монголии, Ганьсу, Нинся, Гуйчжоу и Пекине. Правительство уже запретило туристическим агентствам организовывать поездки по этим регионам, а власти столицы в воскресенье усилили ограничения на въезд. Также читайте В Китае объявили о COVID-вакцинации детей от 3 лет Тем временем в городе Эдзин-Ци во Внутренней Монголии после обнаружения 12 новых больных всем местным жителям и туристам запретили покидать свои дома или номера в отелях, а шестерым должностным лицам, в частности директору местной Комиссии по здравоохранению, объявили о строгом наказании из-за "вялой реакции и неэффективного управления". Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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