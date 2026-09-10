В Китае обнаружили новый вирус после укусов клещей: какие симптомы насторожили учёных

Симптомы нового вируса, передаваемого клещами: что обнаружили учёные / © Pixabay

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В Китае учёные обнаружили новый вирус, который передаётся клещами и может вызывать сильную лихорадку, усталость и проблемы с желудочно-кишечным трактом. Новый возбудитель получил название найровирус азиатского длиннорогого клеща (ALTNV).

Об этом сообщили издания Daily Mai и New Atlas.

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Учёные проанализировали образцы 3163 человек из четырёх провинций Китая, у которых после укуса клеща поднялась температура. У 329 из них, или 10,4% обследованных, обнаружили ALTNV.

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Случаи заражения были зафиксированы в провинциях Хэнань, Хубэй, Аньхой и Шаньдун. В частности, в этот список входит провинция Хубэй, административным центром которой является Ухань.

Как ученые обнаружили новый вирус

К открытию ALTNV исследователей подтолкнуло изучение другой опасной клещевой инфекции — вируса Даби (DBV), связанного с синдромом тяжелой лихорадки с тромбоцитопенией (SFTS).

Это редкое, но серьёзное заболевание, случаи которого регистрировались в Китае, Южной Корее, Японии и других странах Азии. Среди его проявлений — лихорадка и снижение уровня тромбоцитов в крови.

Исследователи обратили внимание на то, что примерно у 30% пациентов, у которых из-за характерных симптомов подозревали DBV, тест на этот вирус дал отрицательный результат. Поэтому ученые более подробно проанализировали образцы людей с подозрением на инфекцию и с подтвержденной инфекцией.

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В результате они обнаружили другой возбудитель — ALTNV, относящийся к роду Orthonairovirus. По данным исследователей, самый ранний известный случай заражения новым вирусом датируется 2009 годом.

Какие симптомы вызывает ALTNV

Подробная информация о течении заболевания была доступна для 56 пациентов, у которых был выявлен только ALTNV, без сопутствующего заражения DBV.

Основным симптомом была лихорадка. Кроме того, 84% пациентов жаловались на усталость, а у 80% возникли проблемы с желудочно-кишечным трактом.

У 38% инфицированных также выявили тромбоцитопению — состояние, при котором количество тромбоцитов в крови снижается. Тромбоциты участвуют в процессе свертывания крови, поэтому их низкий уровень может повышать риск кровотечений.

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В то же время исследователи отметили, что пока остается неясным, почему именно у части пациентов с ALTNV возникала тромбоцитопения.

Среди людей, инфицированных только ALTNV, летальных исходов не зафиксировано.

Одновременное заражение двумя вирусами было более опасным

Особое внимание ученые уделили пациентам, одновременно заразившимся ALTNV и DBV. Таких людей было 38.

У этой группы чаще наблюдалось тяжелое течение заболевания. В частности, у пациентов наблюдались проблемы с дыханием и нарушения функции почек.

Семь из 38 пациентов с двойной инфекцией скончались — это 18,4%. Авторы исследования отметили, что коинфекция с DBV, вероятно, усугубляет тяжесть заболевания.

В то же время остается неизвестным, какой именно клещ укусил каждого из обследованных пациентов. Исследователи также не располагали полной информацией о конкретных желудочно-кишечных проявлениях болезни и лечении, которое получали инфицированные.

Специфического лечения ни ALTNV, ни DBV на данный момент не существует.

Какой клещ может переносить ALTNV

Чтобы выявить возможного переносчика нового вируса, учёные дополнительно исследовали около 47 тысяч клещей, собранных в 15 провинциях Китая.

В целом ALTNV был обнаружен у 1,3% исследованных клещей. Среди азиатских длиннорогих клещей (Haemaphysalis longicornis) доля положительных образцов составила 1,75%.

Именно этот вид ученые считают наиболее вероятным переносчиком нового вируса.

В ходе лабораторных экспериментов исследователи также установили, что азиатские длиннорогие клещи способны передавать ALTNV мышам. Полученные результаты стали дополнительным свидетельством их роли в распространении вируса.

Авторы работы пришли к выводу, что ALTNV представляет собой недавно обнаруженный клещевой ортонайровирус, связанный со случаями лихорадки у людей.

Клеща уже обнаружили в США

Азиатский длиннорогий клещ распространён в Китае и других частях Восточной Азии. После питания кровью он может увеличиваться примерно до 0,4 дюйма, то есть до длины около одного сантиметра.

В то же время этот вид уже распространился за пределы Азии. В США его впервые обнаружили в 2017 году, а сейчас он зарегистрирован в 21 штате. Особенно широко распространен этот клещ на северо-востоке и юге страны, где его считают инвазивным видом. Его также обнаруживали в Австралии и Новой Зеландии.

Впрочем, наличие клеща в США не означает, что там циркулирует и новый вирус. На данный момент неизвестно, присутствует ли ALTNV в Соединённых Штатах.

Напомним, ранее в китайской провинции Хубэй, где в своё время началась пандемия коронавируса, учёные зафиксировали вспышку неизвестного смертельно опасного вируса, который передаётся через укусы клещей.

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