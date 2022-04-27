В Китае обнаружили первый случай инфицирования еще одним штаммом гриппа: что известно

В Китае обнаружили первый случай инфицирования еще одним штаммом гриппа: что известно

В Китае в провинции Хэнань зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8 (подтип вируса гриппа А).

Штаммом птичьего гриппа H3N8 в Китае заболел четырехлетний мальчик.

Об этом сообщает China Times со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения КНР.

Первые симптомы, включая лихорадку, появились у мальчика 5 апреля, а 10 апреля его госпитализировали из-за ухудшения состояния. После проведенного 24 апреля анализа выяснилось, что у ребенка инфекция H3N8.

В доме, где живет ребенок, разводили цыплят, кроме того, неподалеку от его дома живут дикие утки, отметили в госкомитете.

По предварительной оценке экспертов, вирусом гриппа H3N8 заражаются птицы, он раньше не обладал способностью эффективно заражать людей. Вирус H3N8 находили у лошадей, собак, птиц и тюленей в мире.

Специалисты считают, что этот случай является единичным, в связи с чем широкое распространение вируса крайне маловероятно.

Читайте также: