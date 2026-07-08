В Китае обнаружили секретный военный объект: какую угрозу он представляет

Секретные объекты в Китае. Фото: CASI

Реклама

Китайские ракетные войска Народно-освободительной армии (PLARF) построили на территории 1-го испытательно-учебного округа в Цзилантае новый тип стационарной пусковой установки, которая, вероятно, способна запускать несколько ракет одновременно.

К такому выводу пришла аналитик Эли Тирк в отчете Китайского института аэрокосмических исследований (CASI).

Новые китайские пусковые установки были замечены на спутниковых снимках

Согласно данным исследования, спутниковые снимки не позволяют окончательно определить конструкцию комплекса, однако наиболее вероятно, что он использует многосекционную систему вертикального запуска. Автор отмечает, что новые пусковые установки значительно меньше шахт для межконтинентальных баллистических ракет, поэтому могут быть предназначены для баллистических ракет малого и среднего радиуса действия, а также крылатых ракет.

Реклама

Строительство объекта началось в конце 2022 года. Уже в декабре того же года на спутниковых снимках было видно, что основные конструкции пусковых установок почти готовы, хотя защитные кожухи ещё не были установлены. На снимках, сделанных в январе 2026 года, комплекс уже имеет завершённую внешнюю отделку и оборудован защитными дверями.

В ходе анализа снимков эксперт оценил глубину сооружений. По его расчетам, она составляет примерно от 6,4 до 11,8 метра. Если реальная глубина близка к верхней границе этого диапазона, то такие шахты могут вмещать ракеты класса DF-21 или DF-17, длина которых составляет около 10–11 метров. В то же время они также пригодны для размещения баллистических ракет малой дальности и крылатых ракет.

В отчете отмечается, что нынешний арсенал таких ракет в составе PLARF почти полностью состоит из обычного, а не ядерного вооружения. Именно поэтому аналитик считает, что новые пусковые системы, скорее всего, создавались для применения обычных ракет.

Для чего может использоваться новая система

Эли Тирк также рассмотрел версию, согласно которой новый комплекс мог бы использоваться в качестве системы противоракетной обороны, однако назвал этот сценарий маловероятным. Он объясняет это тем, что в Китае за противовоздушную и противоракетную оборону в основном отвечают Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии, тогда как объект в Цзилантае принадлежит именно Ракетным войскам и традиционно используется для испытаний и учений с применением ракетного вооружения. Кроме того, на территории комплекса не обнаружено характерных для таких систем радаров.

Реклама

По мнению автора отчета, использование вертикальной пусковой системы позволило бы запускать различные типы боеприпасов с одной установки, быстро концентрировать огонь на нескольких целях и снижать заметность пускового комплекса. Такие возможности, как отмечается в исследовании, потенциально могут использоваться для нанесения быстрых ударов по объектам на Тайване или по целям США и их союзников в пределах Первого островного кольца, а также в качестве инструмента сдерживания в ходе возможного кризиса вокруг Тайваня.

В то же время в отчете отмечается, что стационарные пусковые установки имеют и существенные ограничения. Их сложнее скрыть, они могут быть уязвимы после первого запуска, а потому их практическая эффективность будет зависеть от места расположения и способа применения.

В настоящее время, как отмечает аналитик, неизвестно, сколько именно таких пусковых систем планируют построить ракетные войска Китая, на каких базах они будут развернуты и какие конкретные задачи будут выполнять.

Напомним, что ранее дерзкие испытания нового оружия Пекина с участием атомного флота вызвали резкую международную реакцию и заставили мир срочно готовиться к симметричному ответу на глобальную угрозу.

Реклама

Новости партнеров