Мир
700
1 мин

В Китае оборвался популярный мост: есть много жертв и раненых

Отдых в живописной долине Xiata завершился трагедией: трос подвесного моста не выдержал и оборвался. Есть погибшие и десятки пострадавших.

София Бригадир
Обрушенный мост

Обрушенный мост / © скриншот с видео

В китайском регионе Синьцзян произошел смертельный инцидент — 6 августа на популярном подвесном мосту Jiangjun Bridge в туристической зоне Xiata Scenic Area оборвался один из тросов. Мост резко наклонился, и 29 человек упали вниз.

Об этом сообщило агенство Reuters, ссылаясь на местные власти.

По официальным данным, погибли пять человек, еще 24 — получили травмы. На видео с места происшествия видно, как мост перекосился, а под ним лежат пострадавшие. Некоторых из них очевидцы выносили на самодельных носилках.

Подвесной мост Jiangjun Bridge расположен в природном парке площадью более 65 км², известном своими живописными горными пейзажами, реками и историческими памятниками. После трагедии местные власти начали расследование причин аварии.

Напомним, за последний месяц в Китае зафиксировали около 8000 случаев заражения вирусом Чикунгунья — большинство из них в городе Фошань.

