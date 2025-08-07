- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 700
- Время на прочтение
- 1 мин
В Китае оборвался популярный мост: есть много жертв и раненых
Отдых в живописной долине Xiata завершился трагедией: трос подвесного моста не выдержал и оборвался. Есть погибшие и десятки пострадавших.
В китайском регионе Синьцзян произошел смертельный инцидент — 6 августа на популярном подвесном мосту Jiangjun Bridge в туристической зоне Xiata Scenic Area оборвался один из тросов. Мост резко наклонился, и 29 человек упали вниз.
Об этом сообщило агенство Reuters, ссылаясь на местные власти.
По официальным данным, погибли пять человек, еще 24 — получили травмы. На видео с места происшествия видно, как мост перекосился, а под ним лежат пострадавшие. Некоторых из них очевидцы выносили на самодельных носилках.
Подвесной мост Jiangjun Bridge расположен в природном парке площадью более 65 км², известном своими живописными горными пейзажами, реками и историческими памятниками. После трагедии местные власти начали расследование причин аварии.
Напомним, за последний месяц в Китае зафиксировали около 8000 случаев заражения вирусом Чикунгунья — большинство из них в городе Фошань.