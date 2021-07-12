В Китае обрушилась часть отеля: один человек погиб, десять пропавших без вести

В Китае обрушилась часть отеля: один человек погиб, десять пропавших без вести

В медицинском учреждении оказалось семь человек.

В китайском туристическом городке Сучжоу, что в восточной провинции Цзянсу, обвалилась часть отеля.

Об этом со ссылкой на местные власти сообщает Sina.

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Авария жилого дома произошло утром 12 июля. Спасателям удалось извлечь из-под завалов семь человек. Четверо спасенных находятся в стабильном состоянии. Впрочем, состояние трех других медики оценивают как тяжелое. За их жизнь борются врачи. Кроме того, один человек погиб.

Еще десять жителей гостиницы "Сидзу Кайюань" считают пропавшими без вести. Сейчас на месте обвала работают спасатели. Специалисты выясняют причины инцидента.

Издание NDTV пишет, что гостиница "Сидзу Кайюань" открылся в 2018 году. Позиционировал себя как бюджетный. Имел 54 комнаты для гостей, а также банкетный зал и конференц-залы.

Напомним, 12-этажка Champlain Towers South, которую построили в 1981 году у побережья в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд, рухнула в ночь на 24 июня. Известно о 78 погибших, а еще 62 человека считаются пропавшими без вести.

Среди объявленных пропавшими без вести вести, которые в момент инцидента, скорее всего, находились в здании, есть граждане как минимум девяти стран, в том числе с США, России, Израиля и шести латиноамериканских государств.

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