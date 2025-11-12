В Китае обрушился мост «Хунци»

Реклама

В провинции Сычуань (Юго-Западный Китай) частично обрушился недавно построенный мост Шуанцзянкоу Хунци, в результате чего бетонные конструкции рухнули на склон горы. Жертв в результате инцидента нет.

Об этом пишет The New York Times.

Видео обрушения части величественного моста, расположенного в горной и сейсмически активной зоне, получило широкое распространение в китайских социальных сетях во вторник днем.

Реклама

Мост Шуанцзянкоу Хунци является частью национальной автомагистрали, ведущей в Тибет. Этот регион известен своей повышенной сейсмической активностью, а сам участок расположен на территории, сильно пострадавшей от землетрясения магнитудой $7.9$ в 2008 году.

Местные власти города Маерканг (Баркхам) и транспортное управление префектуры Аба подтвердили, что мост был закрыт еще в понедельник после того, как на дорожном полотне и соседнем склоне были обнаружены трещины. Согласно заявлению городских властей, после оползня, произошедшего во вторник, подъезд к мосту и часть дорожного полотна обвалились.

Правительство оперативно объявило об организации объезда. Власти пока не могут спрогнозировать, сколько времени понадобится для восстановления или повторного открытия моста. Инцидент обращает внимание на масштабные инфраструктурные проекты Китая.

В последние десятилетия страна инвестировала значительные средства в строительство автомагистралей, железных дорог и мостов, многие из которых расположены именно в сложных горных районах. Эти масштабные расходы позволили Китаю построить одни из самых высоких и самых длинных мостов в мире, но привели к значительной задолженности многих местных органов власти.

Реклама

Напомним, Доминиканская Республика, расположенная в Карибском море и имеющая более 11 миллионов населения, столкнулась с масштабным отключением электроэнергии.

Также сообщалось, что в одной из школ шотландского города Абердин разгорелся скандал после того, как учительница якобы сообщила ученикам, что Санта-Клауса не существует. Из-за жалоб родителей ситуацию уже расследует городской совет.