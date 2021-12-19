В Китае обрушился пандусный мост: есть жертвы (фото, видео)

В Китае обрушился пандусный мост: есть жертвы (фото, видео)

В результате происшествия погибли три человека и четверо получили травмы.

В Китае в городе Эчжоу частично обрушился пандусный мост. В результате пострадали 4 человека и трое погибли.

Об этом сообщает китайское информационное агентство Синьхуа, ссылающееся на региональное управление транспорта и общественной безопасности.

Событие произошло вчера, 18 декабря. Два человека погибли на месте, еще один — в больнице. Четверо получили травмы разной степени тяжести.

Отмечается, что в тот момент, когда мост упал, по нему двигались фуры и легковушки. Упали вместе с мостом сразу три грузовика, еще один легковой автомобиль был раздавлен мостом.

Во время аварии на мосту производились немасштабные строительные работы.

Причины разрушения моста пока неизвестны.

Читайте также: