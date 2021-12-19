В Китае обрушился пандусный мост: есть жертвы (фото, видео)

В результате происшествия погибли три человека и четверо получили травмы.
В Китае в городе Эчжоу частично обрушился пандусный мост. В результате пострадали 4 человека и трое погибли.
Об этом сообщает китайское информационное агентство Синьхуа, ссылающееся на региональное управление транспорта и общественной безопасности.
Событие произошло вчера, 18 декабря. Два человека погибли на месте, еще один — в больнице. Четверо получили травмы разной степени тяжести.
Отмечается, что в тот момент, когда мост упал, по нему двигались фуры и легковушки. Упали вместе с мостом сразу три грузовика, еще один легковой автомобиль был раздавлен мостом.
Во время аварии на мосту производились немасштабные строительные работы.
Причины разрушения моста пока неизвестны.
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