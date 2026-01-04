В Китае обсуждают "сценарий Трампа" для Тайваня

Китайский военный корабль / © Getty Images

Операция США против венесуэльского лидера Николаса Мадуро повлекла за собой волну обсуждений в китайских соцсетях. В Weibo эта тема быстро вышла на первое место по популярности, собрав сотни миллионов просмотров. Часть пользователей открыто заявляют, что действия Вашингтона могут стать примером для Пекина в вопросе Тайваня.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

В комментариях китайские пользователи проводят параллели между Венесуэлой и Тайванем, который КНР считает своей территорией. Некоторые из них прямо призывают использовать "такой же метод" для силового "возвращения" острова.

"Предлагаю в будущем применить этот самый подход для воссоединения с Тайванем", - написал один из пользователей. Другой добавил: "Если США игнорируют международное право, почему мы должны его соблюдать?"

В более радикальных сообщениях говорится о возможности внезапной военной операции против Тайваня по аналогии с действиями США в Венесуэле. Авторы таких комментариев называют американскую операцию "идеальным сценарием" для силового решения тайваньского вопроса.

Напомним, ранее министерство иностранных дел Китая назвало действия американцев в Венесуэле "вопиющим нарушением международного права” и "актом гегемонии", что ставит под угрозу стабильность во всем Латиноамериканском регионе.

