В Китае объявили смертный приговор двум бывшим министрам обороны

Бывшие министры обороны Китая Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу были приговорены к смертной казни с двухлетней отсрочкой. Обоих экс-руководителей китайского оборонного ведомства обвинили в коррупции.

Об этом пишет Politico.

Еще в 2024 году бывших чиновников исключили из Коммунистической партии за «серьезные нарушения дисциплины», что является эвфемизмом для обозначения коррупции.

Теперь военный суд признал обоих экс-министров виновными в получении крупных взяток, а Ли Шанфу также в даче взяток.

Смертный приговор с отсрочкой, согласно китайскому законодательству, обычно заменяется пожизненным заключением по истечении двухлетнего срока. Однако осужденные лишаются права на помилование и условно-досрочное освобождение.

Кроме того, суд постановил конфисковать все их имущество и пожизненно лишить политических прав.

Вэй Фэнхэ возглавлял Министерство обороны Китая с 2018 по 2023 год. Его преемник Ли Шанфу пробыл на посту всего несколько месяцев и неожиданно исчез из публичного пространства в 2023 году вместе с рядом высокопоставленных военных чиновников. Ранее Ли считался человеком, близким к председателю КНР Си Цзиньпину.

Приговоры стали очередным этапом масштабной антикоррупционной кампании Си Цзиньпина. С 2012 года в Китае были отстранены или арестованы миллионы чиновников, включая представителей высшего военного и партийного руководства.

Аналитики все чаще рассматривают такую «чистку» не только как борьбу с коррупцией, но и как способ укрепления личной власти китайского лидера.

