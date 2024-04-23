В Китае очертили свою позицию по "украинскому вопросу" – заявление МИД

Также в МИДе КНР ответили на обвинения в поддержке российского вторжения в Украину.

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что позиция КНР по "украинскому вопросу" "справедлива и объективна", а еще КНР "активно работает" над переговорами о мире и политическом урегулировании.

Об этом во время брифинга заявил спикер МИД КНР Ван Вэньбин, передает собственный корреспондент "Укринформа".

Китай также отверг обвинения в поддержке российского вторжения в Украину и настоял на законности торговли с РФ. В КНР отметили, что правительство обеспечивает эффективный контроль за экспортом товаров военного назначения и двойного использования.

Ван Вэньбин во время комментария заявления США о масштабной помощи Пекина Кремлю с восстановлением ее военно-промышленной базы отметил, что его страна "активно работает" над переговорами о мире и политическом урегулировании.

"Правительство Китая осуществляет надлежащий надзор за экспортом товаров двойного назначения в соответствии с действующими законами и правилами", — заявил дипломат.

Он добавил, что Китай не является ни создателем "украинского кризиса", ни его стороной и не ищет эгоистической выгоды и "точно не согласится быть козлом отпущения".

"Позвольте мне еще раз подчеркнуть, что право Китая на нормальный торгово-экономический обмен с Россией и другими странами мира на основе равенства и взаимной выгоды не должно мешать или нарушаться", — сказал он.

По мнению Вана, единственным правильным путем урегулирования так называемого "конфликта" является "учет законных интересов всех сторон безопасности" и создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности путем диалога и переговоров.

Напомним, в США готовят проект санкций, угрожающих отрезать крупные китайские банки от мировой финансовой системы из-за поддержки РФ. Таким образом, Соединенные Штаты хотят остановить коммерческую поддержку КНР военного производства РФ.

Между тем, только в 2023 году товарооборот между КНР и Россией достиг нового рекорда.

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