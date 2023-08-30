В Китае официально утвердили новые географические карты с частью РФ

На географической карте 2023 года Большой Уссурийский остров обозначен полностью китайской территорией.

В Китае официально были утверждены новые географические карты с частью территории России, что признано территорией КНР.

Об этом свидетельствует информация на государственном сайте "Картографический сервис стандартных карт".

На географической карте 2023 года Большой Уссурийский остров обозначен полностью китайской территорией.

Большой Уссурийский остров обозначен полностью китайской территорией Фото: скрин

Между тем, российские ОМП не прошли мимо этого факта и заявили, что Большой Уссурийский остров "оставался спорной территорией России и КНР в течение последних 100 лет".

"В 2008 году страны заключили договор, разделив остров пополам, но на новых картах в Китае это не указано", – отмечается в материале.

Карты Google сейчас показывают эту территорию как часть РФ (Хабаровский край).

Тем временем глава Кремля Владимир Путин собирается в Китай впервые после объявления ордера на арест. Диктатор должен посетить форум "Один пояс, один путь" в октябре. Он якобы принял приглашение президента Китая Си Цзиньпина принять участие в мероприятии.

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