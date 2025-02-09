В Китае оползень накрыл село: десятки человек пропали без вести

Поисково-спасательные операции продолжаются.
Мощный оползень накрыл село в провинции Сычуань, и десятки людей пропали без вести. Спасательные службы активно работают на месте, пытаясь обнаружить оказавшихся под завалами.
Об этом сообщает AP.
Масштабный оползень сместил десятки тонн земли, затопив 10 домов вместе с жителями.
По сообщениям местных СМИ, исчезли не менее 30 человек. По состоянию на данный момент спасатели смогли вытащить из-под завалов только двух человек, получающих медицинскую помощь.
На место происшествия немедленно прибыли сотни спасателей, продолжающих поисковые работы. Специалисты говорят, что из-за тяжелых условий и нестабильности почвы их работа затруднена, но они не прекращают поиск.
Китайские чиновники повысили уровень тревоги, и президент Китая Си Цзиньпин лично отдал приказ о полной эвакуации оказавшихся в зоне потенциальной опасности людей.
Напомним, южное побережье Китая накрыло мощный супертайфун "Саола". Он заставил сотни тысяч человек покинуть свои дома.
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