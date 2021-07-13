В Китае отец нашел сына, которого похитили 24 года назад: момент встречи

В Китае отец нашел сына, которого похитили 24 года назад: момент встречи

Мужчина преодолел 500 тысяч километров во время поисков.

В 1997 году в китайской провинции Шаньдун похитили двухлетнего ребенка. С тех пор Го Гангтанг — отец мальчика — не оставлял надежды найти своего сына и занимался поиском течение 24 лет.

Об этом пишет BBC.

За все время поисков он проехал около 500 тысяч километров. Во время поисков он ломал кости в ДТП, сталкивался с грабителями и повредил 10 мотоциклов.

Го Гангтанг никогда не сдавался: он постоянно ходил с фотографиями своего сына, тратил на поиски все сбережения. Иногда ему приходилось спать на улице и просить милостыню. Китаец также вступил в организацию по поиску похищенных детей.

Только через 24 года Го Гангтанг смог отыскать своего сына. Он жил в соседней провинции Хэнань. ДНК тест подтвердил личность 26-летнего парня.

Напомним, в Китае полиция нашла ребенка, которого родители искали 30 лет

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