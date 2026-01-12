ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
437
Время на прочтение
1 мин

В Китае отреагировали на заявления Трампа о Гренландии

Трамп упрекнулся в Китае из-за упоминания государства в заявлении о Гренландии.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Флаг Китая

Флаг Китая / © Reuters

В Китае прокомментировали заявления президента США Дональда Трампа о Гренландии. Там призывали не использовать другие страны в своих целях.

Об этом сообщает Clash Report.

«Соединенные Штаты не должны использовать другие страны как повод для поиска эгоистической выгоды», — отметили в МИД.

Ранее мы писали, что Трамп сделал ряд заявлений о Гренландии.

«Я бы хотел заключить соглашение с ними. Это полегче. Но так или иначе Гренландия у нас останется», — заверил он.

Трамп подчеркнул, что речь идет «о приобретении, а не об аренде, не о краткосрочном владении».

«Мы говорим о приобретении. И если мы этого не сделаем, это сделает Россия или Китай. И я не позволю этому произойти», — отметил он.

Напомним, что Великобритания рассматривает возможность сил НАТО в Гренландии.

«Даунинг-стрит ведет переговоры с европейскими союзниками о развертывании военных сил в Гренландии, которые будут охранять Арктику от президента США Дональда Трампа», — пишет издание The Telegraph.

Дата публикации
Количество просмотров
437
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie