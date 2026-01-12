В Китае отреагировали на заявления Трампа о Гренландии

Флаг Китая / © Reuters

Реклама

В Китае прокомментировали заявления президента США Дональда Трампа о Гренландии. Там призывали не использовать другие страны в своих целях.

Об этом сообщает Clash Report.

«Соединенные Штаты не должны использовать другие страны как повод для поиска эгоистической выгоды», — отметили в МИД.

Реклама

Ранее мы писали, что Трамп сделал ряд заявлений о Гренландии.

«Я бы хотел заключить соглашение с ними. Это полегче. Но так или иначе Гренландия у нас останется», — заверил он.

Трамп подчеркнул, что речь идет «о приобретении, а не об аренде, не о краткосрочном владении».

«Мы говорим о приобретении. И если мы этого не сделаем, это сделает Россия или Китай. И я не позволю этому произойти», — отметил он.

Реклама

Напомним, что Великобритания рассматривает возможность сил НАТО в Гренландии.

«Даунинг-стрит ведет переговоры с европейскими союзниками о развертывании военных сил в Гренландии, которые будут охранять Арктику от президента США Дональда Трампа», — пишет издание The Telegraph.