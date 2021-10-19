В Китае отрицают информацию о тайном испытании новой гиперзвуковой ракеты

В КНР заявляют, что тестировали "космический корабль", а не новое гиперзвуковое оружие.

Китайская Народная Республика опровергла информацию о тайном испытании гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерный боезаряд.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзяни в понедельник, 18 октября, заявил, что на самом деле в июле состоялось плановое испытание различных типов технологий многоразовых космических аппаратов.

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"Это была не ракета, это был космический корабль, — высказался он. — Это имеет большое значение для снижения стоимости использования космических аппаратов".

Лицзяни подчеркнул, что многие государства уже проводили подобные испытания в прошлом. Кроме того, на вопрос о том, можно ли считать отчет Financial Times неточным, представитель китайского МИД ответил: "Да".

Ранее Financial Times со ссылкой на пять неназванных источников сообщил о том, что Китай в августе тайно провел испытания гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерный боезаряд.

"Испытания показали, что Китай добился впечатляющих успехов в области гиперзвукового оружия и продвинулся вперед гораздо больше, чем предполагали США", — говорилось в отчете.

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Испытания якобы застали американские спецслужбы врасплох, потому что в США не ожидали, что китайцы настолько успешно разрабатывают гиперзвуковое оружие.

Заметим, что США, Россия и еще как минимум пять других стран работают над разработкой гиперзвуковых ракет, скорость которых в пять раз превышет скорость звука. Также, подобно баллистическим ракетам, они могут доставлять ядерную боеголовку.

В прошлом месяце Северная Корея заявила, что успешно испытала новую гиперзвуковую ракету. А в июле Россия сделала аналогичное заявление, указав, что ее ракета была запущена с фрегата в Белом море.

Новости мира: Китай испытал новую гиперзвуковую ракету, способную нести ядерный боезаряд

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