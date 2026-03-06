В Китае отвергли обвинения в "двойных стандартах" по поводу войны в Украине и событий в Иране

Представитель МИД Китая Мао Нин / © fmprc.gov.cn

Реклама

Китай утверждает, что во всех международных военных конфликтах выступает за защиту гражданского населения и урегулирование разногласий путем переговоров.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин во время брифинга.

Представитель МИД спросили, не разница ли в реагировании Китая на события в Иране и российскую войну против Украины проявлением двойных стандартов во внешней политике Пекина.

Реклама

«То, что вы сказали, не соответствует действительности. Китай последовательно придерживается позиции разрешать разногласия и споры путем диалога и консультаций, не прибегать к произвольному применению силы и защищать гражданское население в военных конфликтах», — сказала Мао Нин.

В то же время спикера призвала ориентироваться на предложенные лидером Китая Си Цзиньпином четыре принципа для урегулирования российско-украинской войны.

Среди них: уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, соблюдение целей и принципов Устава ООН, серьезное восприятие законных обеспокоений всех стран и поддержка любых усилий, направленных на мирное урегулирование.

«Предложенные главой КНР Си Цзиньпином четыре принципа и опубликованные Китаем ранее позиционные документы полностью отражают нашу позицию, на которую вы можете ссылаться», — добавила Мао Нин.

Реклама

Напомним, Китай решил активизировать посреднические усилия для прекращения войны в Иране. Спецпосланник правительства КНР по делам Ближнего Востока Чжай Цзюнь отправится в регион.