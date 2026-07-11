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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В Китае ответили, готова ли Россия применить ядерное оружие — Стубб

Пока риск эскалации войны полностью исключать нельзя.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Ядерное оружие

Ядерное оружие

Китайские власти уверены, что Россия не прибегнет к применению ядерного оружия.

Об этом президент Финляндии Александер Стубб заявил в комментарии CNBC.

Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли Путин пойти на использование ядерного оружия в случае критического развития событий, финский лидер рассказал о недавней встрече с главой китайской дипломатии.

«Два дня назад я принимал в Финляндии на ужине министра иностранных дел Китая, мы обсуждали ядерный вопрос. Китайцы очень категорично заявляют: нет, этого не произойдет», — сказал Стубб.

В то же время президент Финляндии подчеркнул, что полностью исключать возможность эскалации не стоит.

«Очень важно, чтобы мы смогли сдержать эту ситуацию, но существует опасность эскалации, и мы должны относиться к ней серьезно», — добавил он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай впервые занял жесткую позицию по отношению к российской ядерной риторике.

Мы ранее информировали, что в Литве уже выражали интерес к размещению на своей территории американского ядерного оружия.

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Дата публикации
Количество просмотров
91
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