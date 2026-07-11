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В Китае ответили, готова ли Россия применить ядерное оружие — Стубб
Пока риск эскалации войны полностью исключать нельзя.
Китайские власти уверены, что Россия не прибегнет к применению ядерного оружия.
Об этом президент Финляндии Александер Стубб заявил в комментарии CNBC.
Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли Путин пойти на использование ядерного оружия в случае критического развития событий, финский лидер рассказал о недавней встрече с главой китайской дипломатии.
«Два дня назад я принимал в Финляндии на ужине министра иностранных дел Китая, мы обсуждали ядерный вопрос. Китайцы очень категорично заявляют: нет, этого не произойдет», — сказал Стубб.
В то же время президент Финляндии подчеркнул, что полностью исключать возможность эскалации не стоит.
«Очень важно, чтобы мы смогли сдержать эту ситуацию, но существует опасность эскалации, и мы должны относиться к ней серьезно», — добавил он.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай впервые занял жесткую позицию по отношению к российской ядерной риторике.
Мы ранее информировали, что в Литве уже выражали интерес к размещению на своей территории американского ядерного оружия.