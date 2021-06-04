В Китае поезд сбил работников железной дороги: 9 человек погибли

Причины аварии пока неизвестны.

В провинции Ганьсу (Китай) 9 человек погибли в результате железнодорожной аварии — поезд врезался в рабочих.

Об этом пишет ВВС.

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Как сообщают местные власти, поезд, следовавший с Урумчи в Ханчжоу, врезался в железнодорожников утром 4 июня в городе Цзиньчан.

Для проведения спасательных работ было развернуто бригады скорой помощи. Причины аварии пока неизвестны.

Напомним, Лукашенко анонсировал открытие авиарейсов из Минска в оккупированный Крым из РФ. Соответствующее поручение уже дали компетентным ведомствам.

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