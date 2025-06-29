В Китае показали оружие для массового отключения электричества

Китайская ракета для отключения электроэнергии / © скриншот с видео

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На государственном телевидении Китая показали анимированный ролик о новом виде оружия, который способен выводить из строя электростанции и приводить к «полному отключению электричества» на определенной территории.

Об этом сообщает South China Morning Post

В сюжете ссылаются на данные государственной китайской корпорации аэрокосмической науки и техники, подрядчика Минобороны страны.

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На кадрах показано, как ракета запускается с наземной установки, из нее выпадают 90 цилиндрических суббоеприпасов, которые от удара о поверхность взрываются. В результате в воздух попадают тонкие углеродные нити, предназначенные для короткого замыкания высоковольтных энергосистем.

Сообщается, что один такой снаряд может вызвать масштабные отключения электроэнергии на площади не менее 10 тысяч кв. м.

Ни название оружия, ни подробностей относительно стадии его производства не озвучили.

В издании предположили, что речь идет о новом типе графитовой бомбы. Такое оружие в 1991 году использовали США против Ирака — страна тогда потеряла 85% электроэнергии. Также эти бомбы были использованы в Сербии в 1999 году, без освещения остались 70% территории страны.

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Самой идее вывода из строя электросетей противника во время боевых действий — десятки лет. Во время Второй мировой войны англичане применяли технологию спуска аэростатов с подвешенными к ним стальными тросами на территории Германии для замыкания проводов ЛЭП.

Напомним, китайские ученые разработали новый материал,который может подорвать эффективность новой системы противоракетной обороны США, которую президент Дональд Трамп называет «Золотым куполом».