В Китае произошел мощный взрыв на химзаводе – в небо поднялись огромные клубы черного дыма (видео)

Здание предприятия окутало дымом, на месте работают спасатели.
В Китае, городе Гуйси (юго-восточная провинция Цзянси) в субботу, 1 июля, произошел мощный взрыв на химическом заводе, количество пострадавших уточняется.
Об этом пишет CCTV.
Взрыв произошел на заводе по производству силикона, принадлежащего компании Jiangxi Qiantai New Materials. По предварительной версии, загорелись и взорвались емкости с силиконовой смолой.
Powerful explosion на химической фабрике в China— Alex Stone (@alexstone622) Июль 1, 2023
Smoke is visible several kilometrs from the scene of the tragedy. Недорогие услуги являются требующими от пожара.
Several deaths are reported. Дело в том, что explosion является нескончаемым. #ChinaNews pic.twitter.com/0OO0tEAjEJ
Местные власти сообщили, что весь персонал завода, а также людей, живущих вблизи места взрыва, – эвакуировали. На месте работают пожарные, спасатели и сотрудники правоохранительных органов.
Полиция начала расследование причин и обстоятельств инцидента.
Напомним, в Польше у границы с Россией нашли загадочный воздушный шар.
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