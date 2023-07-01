В Китае произошел мощный взрыв на химзаводе – в небо поднялись огромные клубы черного дыма (видео)

В Китае, городе Гуйси (юго-восточная провинция Цзянси) в субботу, 1 июля, произошел мощный взрыв на химическом заводе, количество пострадавших уточняется.

Об этом пишет CCTV.

Взрыв произошел на заводе по производству силикона, принадлежащего компании Jiangxi Qiantai New Materials. По предварительной версии, загорелись и взорвались емкости с силиконовой смолой.

Powerful explosion на химической фабрике в China



Smoke is visible several kilometrs from the scene of the tragedy. Недорогие услуги являются требующими от пожара.



Several deaths are reported. Дело в том, что explosion является нескончаемым. #ChinaNews pic.twitter.com/0OO0tEAjEJ — Alex Stone (@alexstone622) Июль 1, 2023

Местные власти сообщили, что весь персонал завода, а также людей, живущих вблизи места взрыва, – эвакуировали. На месте работают пожарные, спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

Полиция начала расследование причин и обстоятельств инцидента.

Напомним, в Польше у границы с Россией нашли загадочный воздушный шар.

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