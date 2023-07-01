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В Китае произошел мощный взрыв на химзаводе – в небо поднялись огромные клубы черного дыма (видео)

В Китае произошел мощный взрыв на химзаводе – в небо поднялись огромные клубы черного дыма (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
151
Время на прочтение
1 мин
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В Китае произошел мощный взрыв на химзаводе – в небо поднялись огромные клубы черного дыма (видео)

В Китае произошел взрыв на химзаводе. Фото: скриншот.

Здание предприятия окутало дымом, на месте работают спасатели.

В Китае, городе Гуйси (юго-восточная провинция Цзянси) в субботу, 1 июля, произошел мощный взрыв на химическом заводе, количество пострадавших уточняется.

Об этом пишет CCTV.

Взрыв произошел на заводе по производству силикона, принадлежащего компании Jiangxi Qiantai New Materials. По предварительной версии, загорелись и взорвались емкости с силиконовой смолой.

Местные власти сообщили, что весь персонал завода, а также людей, живущих вблизи места взрыва, – эвакуировали. На месте работают пожарные, спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

Полиция начала расследование причин и обстоятельств инцидента.

Напомним, в Польше у границы с Россией нашли загадочный воздушный шар.

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Дата публикации
Просмотры
151
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