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В Китае произошло мощное землетрясение: погибли по меньшей мере 111 человек

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В Китае произошло мощное землетрясение: погибли по меньшей мере 111 человек

Землетрясение / Фото: pixabay.com

Сильные толчки магнитудой 6,2 произошли поздно вечером на северо-западе страны.

В Китай в результате мощного землетрясения магнитудой 6,2 балла, произошедшего в северо-западной китайской провинции Ганьсу, погибли по меньшей мере 111 человек.

Об этом информирует Синьхуа со ссылкой на китайские власти.

Сильные толчки магнитудой 6,2 произошли поздно вечером в провинции Ганьсу на северо-западе страны.

Гипоцентр зафиксирован на глубине 10 км.

В эпицентре землетрясения и близлежащих районах повреждены дома, дороги и другая инфраструктура, нарушена подача воды и электроснабжения.

В сообщении указывается, что в настоящее время в регионе продолжаются спасательные работы, участие в которых принимают более полутысячи человек.

"Очевидцы сообщают о трещинах в домах и сельских дорогах, а также о повреждениях водопровода и линий электропередач в некоторых местных селениях", — сообщает издание.

Напомним, ранее сообщалось, что очередное землетрясение произошло в Афганистане, разрушены целые села.

Кроме того, мы ранее информировали, что серия из пяти землетрясений унесла жизни по меньшей мере 120 человек в Афганистане.

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Дата публикации
Просмотры
134
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