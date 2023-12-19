В Китае произошло мощное землетрясение: погибли по меньшей мере 111 человек

Сильные толчки магнитудой 6,2 произошли поздно вечером на северо-западе страны.
В Китай в результате мощного землетрясения магнитудой 6,2 балла, произошедшего в северо-западной китайской провинции Ганьсу, погибли по меньшей мере 111 человек.
Об этом информирует Синьхуа со ссылкой на китайские власти.
Сильные толчки магнитудой 6,2 произошли поздно вечером в провинции Ганьсу на северо-западе страны.
Гипоцентр зафиксирован на глубине 10 км.
В эпицентре землетрясения и близлежащих районах повреждены дома, дороги и другая инфраструктура, нарушена подача воды и электроснабжения.
В сообщении указывается, что в настоящее время в регионе продолжаются спасательные работы, участие в которых принимают более полутысячи человек.
"Очевидцы сообщают о трещинах в домах и сельских дорогах, а также о повреждениях водопровода и линий электропередач в некоторых местных селениях", — сообщает издание.
Напомним, ранее сообщалось, что очередное землетрясение произошло в Афганистане, разрушены целые села.
Кроме того, мы ранее информировали, что серия из пяти землетрясений унесла жизни по меньшей мере 120 человек в Афганистане.
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