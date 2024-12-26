В Китае протестировали таинственный летательный аппарат: что известно (видео)

По предварительной информации, аппарат выполнен по схеме "летающее крыло", что обеспечивает высокую грузоподъемность, но снижает маневренность.
В небе над китайским городом Чэнду очевидцы зафиксировали полет неизвестного боевого беспилотника, сопровождавшийся современным истребителем J-20.
Как сообщают местные источники, этот аппарат, вероятно, совершил свой первый испытательный полет.
Беспилотник вылетел с аэродрома завода Chengdu Aircraft Industry Group – ключевого производителя китайских истребителей и ударных беспилотников. По предварительной информации, аппарат выполнен по схеме "летающее крыло", что обеспечивает высокую грузоподъемность, но снижает маневренность.
Особенности конструкции включают :
- Двухмоторная компоновка с воздухозаборниками под крылом и дополнительным верхним воздухозаборником.
- Отсеки для вооружения под фюзеляжем для ракетно-бомбовой погрузки, что увеличивает малозаметность.
- Расположение двигателей над фюзеляжем, что снижает тепловое излучение и шум.
Аппарат имеет значительные размеры, что вместе с конструкцией шасси указывает на его большой вес.
Эксперты предполагают, что этот беспилотник может быть :
- Прототип ударного беспилотного самолета нового поколения.
- Демонстратор технологий истребителя 6-го поколения.
Маловероятно, что он принадлежит к категории "верных известных" — беспилотников сопровождения, обычно имеющих меньшие размеры и одномоторную компоновку.
По своим характеристикам аппарат похож на российский ударный беспилотник С-70 "Охотник", который был использован во время войны в Украине и сбит в октябре этого года.
Точное предназначение нового китайского самолета пока остается неизвестным, но его конструкция свидетельствует о приоритетности малозаметности и мощного вооружения.
Напомним, что в Китае продолжается строительство поезда, который будет парить над землей и будет двигаться со скоростью 1000 км в час. Предполагается, что он будет двигаться быстрее, чем любой локомотив, когда-либо построенный.
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