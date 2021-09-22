В Китае проводят конкурс архитектурных уродов: в списке — отель в виде матрешки (фото)

В Китае проводят конкурс архитектурных уродов: в списке — отель в виде матрешки (фото)

Специальный рейтинг самых непривлекательных сооружений в Поднебесной составляют 11 год подряд.

В Китае объявили уже традиционный конкурс самых непривлекательных зданий, который проводится 11 год подряд и призван напомнить о социальной ответственности архитекторов.

Как сообщает South China Morning Post, в этом году китайцы будут выбирать наиболее уродливое здание из 87 проектов.

В это время больше всего голосов в этом рейтинге собрали Южные ворота Чжецзянского университета, на втором месте — башня стеклянного подвесного моста Jiuhuangshan в виде мужчины и женщины в национальных китайских костюмах. Замыкает тройку крупнейших архитектурных чудищ церковь в виде скрипки в городе Фошань.

Среди представленных архитектурных объектов — 72-метровый отель Taowa Theme во Внутренней Монголии, построенный в виде матрешки.

Его называют крупнейшим в мире кукольным сооружением. На территории гостиничного комплекса есть и другие, меньшие здания в виде матрешек, а также сооружения, напоминающие башни московского Кремля. Это сооружение занимает пока пятую строчку в рейтинге архитектурных объектов, лишенных вкуса.

Напомним, в Киеве остановили демонтаж здания "Цветы Украины". Буквально за один день столица могла потерять одно из важнейших модернистских зданий центра города

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