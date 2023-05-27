В Китае пускают на металл затонувшие в 1941 году британские суда – Лондон выразил протест

Частное китайское судно собирает металлолом из обломков линкора и линейного крейсера, которые были потоплены японскими бомбардировщиками 10 декабря 1941 года.

Частное китайское судно Chuan Hong 68 с помощью большого дноуглубительного крана собирает металлолом из обломков британских линкора HMS Prince Of Wales и линейного крейсера HMS Repulse, которые были потоплены японскими бомбардировщиками 10 декабря в 1941 году недалеко от восточного побережья современной Малайзии, в результате чего погибли 840 моряков. В Лондоне это назвали "актом вандализма".

В Китае пускают на металл затонувшие в 1941 году британские суда. Фото: New Straits Times.

Об этом сообщает Военно-морской институт США (USNI).

В 2002 году британское правительство объявило обломки кораблей официальными военными захоронениями, что в целом является общепринятой международной практикой для погибших кораблей.

В Национальном музее ВМС Великобритании призвали правительство выработать национальную программу защиты затонувших британских кораблей от подобного разграбления по всему миру.

"Мы расстроены и озабочены очевидным вандализмом с целью получения личной выгоды кораблей HMS Prince Of Wales и HMS Repulse. Они обозначены как военные могилы. Мы расстроены потерей военно-морского наследия и тем влиянием, которое это оказывает для понимания истории нашего Королевского флота", — говорится в заявлении.

Китайцев интересует высококачественная сталь, из которой в свое время были изготовлены затонувшие корабли. Ценность этого металла состоит в том, что он выплавлен и затем оказался надежно спрятан под водой еще до эпохи ядерного оружия и его многочисленных испытаний. Такая чистая нерадиоактивная сталь особенно ценится в производстве некоторого научного и медицинского оборудования.

Судно работает недалеко от восточного побережья современной Малайзии с начала этого года, сообщают новостные агентства.

Кроме британских военных кораблей, в тех же водах у Индонезии и Сингапура расположены места, где находятся обломки 40 австралийских, голландских и японских военных кораблей и торговых кораблей, которые были уничтожены.

Напомним, среди обломков "Титаника" нашли утерянные бусы (видео).

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