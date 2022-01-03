В Китае рассказали о ситуации со вспышкой коронавируса в закрытом на карантин городе Сиань

В Китае рассказали о ситуации со вспышкой коронавируса в закрытом на карантин городе Сиань

В воскресенье местные власти объявили об увольнении двух высокопоставленных должностных лиц КПК.

В Китае в закрытом на карантин городе Сиань в понедельник, 3 января, зафиксировали 90 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что с 9 декабря в населенном пункте зарегистрировано более 1,6 тыс. заражений коронавирусом. В то же время суточная заболеваемость заметно снизилась по сравнению с воскресеньем, когда положительные результаты COVID-тестов получили 122 человека.

Также читайте В Китае зафиксировали самый высокий за 21 месяц суточный прирост COVID-больных

В то же время в воскресенье местные власти объявили об увольнении двух высокопоставленных чиновников Коммунистической партии из района Янта в попытке "усилить работу по профилактике и контролю пандемии" в регионе.

В прошлом месяце дисциплинарный орган Китая объявил, что десятки должностных лиц были наказаны за "недостаточную строгость" в предотвращении вспышки и борьбе с COVID-19.

КНР придерживается строгой стратегии нулевого заражения коронавирусом, используя массовое тестирование и карантин, чтобы остановить вспышки. Страна также находится в состоянии повышенной готовности к COVID-19, поскольку готовится к проведению зимних Олимпийских игр.

Между тем в Сиане местные жители жалуются на нехватку пищи, хотя китайское правительство настаивает на том, что обеспечивает стабильные поставки

Для 13-миллионного населения города действуют жесткие ограничения на передвижение. Так, всего раз в три дня каждое домохозяйство может отправлять одного из членов семьи в магазин для покупки предметов первой необходимости.

К тому же, все предприятия, кроме супермаркетов, магазинов "шаговой доступности" и медицинских учреждений, не работают.

Читайте также:

Новости мира: из-за вспышки коронавируса Китай посадил на карантин 13-миллионный город

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.