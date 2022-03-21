В Китае разбился пассажирский самолет Boeing 737 с 133 людьми на борту: их судьба – неизвестна (видео)

В результате падения самолета возник масштабный пожар.

На юге Китая разбился пассажирский самолет Boeing 737.

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Об этом сообщает BNO News.

Авария произошла в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района. На борту самолета авиакомпании China Eastern Airlines находились 133 человека, пишет Sina.com. Их судьба пока неизвестна.

В результате падения воздушного судна возник лесной пожар. На место крушения уже прибыли спасатели.

В результате падения самолета возник масштабный пожар, скриншот с видео/FrontSource

Как сообщает Dailymail, самолет стремительно упал, а затем, вероятно, врезался в склон холма близ города Вучжоу в округе Тенг.

China Eastern Airlines B-1791 летать от Кунчжоу в Гуанчжоу был только crashed. pic.twitter.com/dwt06bjOQv — FrontSource (@FrontSource) 21 марта 2022

Рабочие планы, которые just crashed на Monday был Boeing 737. Rescue teams have gathered and are approaching. Casualties являются unknown. https://t.co/VpjULuYUiE pic.twitter.com/ymStHElwn3 — FrontSource (@FrontSource) 21 марта 2022

Известно, что компания China Eastern использовала самолет более шести лет. Двухмоторный Boeing 737 с одним проходом является одним из самых популярных самолетов в мире для коротких и среднемагистральных рейсов.

China Eastern имеет в использовании несколько версий обычных самолетов, в том числе 737-800 и 737 Max. Использование версии 737 Max было прекращено во всем мире после двух смертельных аварий.

Авиационный регулятор Китая позволил вернуть этот самолет в эксплуатацию в конце прошлого года. Последняя смертельная крушение гражданского лайнера в Китае произошла в 2010 году.

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