В Китае рождаемость упала до рекордного минимума: власти бьют тревогу

Китайцы / © ВВС

Китай четвёртый год подряд зафиксировал сокращение населения. В 2025 году смертей в стране снова было больше, чем рождений.

Об этом свидетельствуют официальные правительственные данные, обнародованные вместе со статистикой экономического роста, пишет The New York Times.

По информации властей, в прошлом году в Китае родилось 7,92 миллиона детей, в то время как в 2024 году этот показатель составил 9,54 миллиона. В то же время количество умерших в 2025 году достигло 11,31 миллиона, что продолжает тенденцию к демографическому спаду.

Уровень рождаемости упал до 5,63 рождения на 1000 человек — это самый низкий показатель с момента основания Китайской Народной Республики.

«Китай сталкивается с серьезнейшей проблемой, вызванной крайне низким уровнем рождаемости», — заявил профессор семейной политики Нанкайского университета Ву Фан.

Демографы предупреждают: меньшее количество детей означает дефицит рабочей силы в будущем и растущее давление на пенсионную систему, ведь население страны быстро стареет. По прогнозам, к 2035 году количество китайцев старше 60 лет может достичь 400 миллионов.

Несмотря на призывы лидера Китая Си Цзиньпина формировать «новую культуру брака и деторождение», усилия властей не дают результатов. Среди противоречивых инициатив — ограничение абортов, мониторинг репродуктивного здоровья женщин, финансовые стимулы для семей и даже введение 13% НДС на контрацептивы.

Такие меры вызвали волну критики в соцсетях. Молодые китайцы открыто заявляют, что рост цен, кризис на рынке недвижимости, безработица и высокие расходы по воспитанию детей заставляют их откладывать или полностью отказываться от создания семьи.

«Экономическая неопределенность заставляет молодежь ждать, а это плохой сигнал для рождаемости», — отметил профессор социологии Калифорнийского университета Ван Фен.

Эксперты отмечают, что даже финансовые стимулы и субсидии не способны переломить тенденцию. Китай столкнулся с демографическим кризисом гораздо раньше, чем ожидалось, и времени на его преодоление остается все меньше.

Ранее Путин пожаловался на демографический кризис.

Как утверждает диктатор, рождаемость в стране продолжает падать на все программы, которые Москва пыталась внедрять.

«К сожалению, негативная тенденция сохраняется, рождаемость продолжает снижаться. Причин много: от общемировых трендов до наложения демографических волн прошлого века», — отметил диктатор.