В Китае бытует мнение, что Германия превратилась в "козла отпущения" из-за войны в Украине, поскольку немецкое общество слишком многим пожертвовало.

Об этом заявил профессор Шанхайского университета международных исследований Гао Цзянь в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung.

По его словам, Германия из-за значительной вовлеченности в помощь Украине лишилась возможности пользоваться низкими ценами на энергоносители и замедлила экономический рост в целом.

"В Китае Германию воспринимают как своеобразного козла отпущения для Украины", — сказал китайский профессор.

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Гао Цзянь считает, что решать ситуацию должны "все, кто причастен к украинскому кризису", как он называет российскую агрессию в Украине.

“Германия должна что-то сделать, а не разрешать собой манипулировать. Правительство должно предложить что-то ощутимое, что принесет пользу населению", – цинично призывает китайский эксперт-международник.

Гао Цзянь также выразил мнение, что войны в Украине можно было бы избежать, если бы Запад два года назад гарантировал России, что Украина не будет вступать в НАТО. При этом он обошел вниманием озвученные Путиным цели "СВО" — "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины.

В то же время китайский эксперт резко отверг упреки о том, что Пекин поддерживает военные способности Кремля.

"Китай имеет право развивать и защищать собственные национальные интересы. До сих пор Китай строго соблюдал свое обещание и никогда не нарушал международные правила во время войны. Поэтому я считаю, что критика Китая необоснованна и неуместна", – убеждает он.

Напомним, недавний визит Олафа Шольца в Пекин не принес прорывных результатов.

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