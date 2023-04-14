В Китае сделали заявление об экспорте оружия сторонам войны в Украине: что известно

В Пекине заявили, что не будут продавать оружие ни одной из сторон войны – ни агрессорцы России, ни Украине. Более того — КНР будет регулировать экспорт товаров двойного гражданского и военного назначения "в соответствии с законами и правилами".

Об этом заявил глава МИД Китая Цинь Ган, пишет Associated Press.

"Китай не будет предоставлять оружие соответствующим сторонам конфликта", – высказался китайский политик.

К слову, вероятно, так Цинь Ган отреагировал на обеспокоенность США и других стран относительно того, что Китай рассматривает возможность оказания военной помощи России – хоть Пекин и официально заявляет о якобы нейтралитете.

"Об экспорте военной продукции Китай придерживается расчетливого и ответственного подхода", — сказал китайский министр.

Следует отметить, что издание "AP" отмечает, что Цинь Ган является первым китайским чиновником высокого уровня, сделавшим такое откровенное заявление о поставках вооружений.

Напомним, The Washington Post пишет, что в опубликованных в Сети секретных документах якобы содержится информация о том, что Китай согласился оказать летальную помощь России. В КНР планировали замаскировать военную технику для РФ под гражданские вещи, согласно перехваченным США данным российской разведки, обнаруженным в секретных документах.

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