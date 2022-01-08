В Китае сгорел и развалился на части российский самолет (фото, видео)

В Китае сгорел и развалился на части российский самолет (фото, видео)

Восемь членов экипажа были экстренно эвакуированы, никто из них не пострадал.

В китайском аэропорту Ханчжоу утром 8 января сгорел российский самолет Ту-204. Люди не пострадали, но судно получило существенные повреждения.

Об этом сообщают местные СМИ.

Самолет российской транспортной авиакомпании "Авиастар-Ту" грузовой. Во время возгорания на борту было восемь членов экипажа. Всем им удалось спастись. С пламенем удалось справиться не сразу. Самолет получил существенные повреждения фюзеляжа и фактически развалился на две части.

По данным СМИ, инцидент произошел во время буксировки самолета для вылета в российский Новосибирск. На его борту якобы было 20 тонн грузов и 26 тонн авиационного топлива.

СМИ пишут, что самолет использовался для доставки посылок из Китая.

Aviastar Tupolev TU204 RA-64032 Hangzhou Airport China to Novosibirsk Russia burst in flames during push back fire started pic.twitter.com/dIBheZiPsL — FSX Aviation (@FSXAviation3) January 8, 2022