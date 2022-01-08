В Китае сгорел и развалился на части российский самолет (фото, видео)

Восемь членов экипажа были экстренно эвакуированы, никто из них не пострадал.
В китайском аэропорту Ханчжоу утром 8 января сгорел российский самолет Ту-204. Люди не пострадали, но судно получило существенные повреждения.
Об этом сообщают местные СМИ.
Самолет российской транспортной авиакомпании "Авиастар-Ту" грузовой. Во время возгорания на борту было восемь членов экипажа. Всем им удалось спастись. С пламенем удалось справиться не сразу. Самолет получил существенные повреждения фюзеляжа и фактически развалился на две части.
По данным СМИ, инцидент произошел во время буксировки самолета для вылета в российский Новосибирск. На его борту якобы было 20 тонн грузов и 26 тонн авиационного топлива.
СМИ пишут, что самолет использовался для доставки посылок из Китая.
Aviastar Tupolev TU204 RA-64032 Hangzhou Airport China to Novosibirsk Russia burst in flames during push back fire started pic.twitter.com/dIBheZiPsL— FSX Aviation (@FSXAviation3) January 8, 2022
Последние pic RA-64032, TU-204F что происходит в Hangzhou, Китай в early hours на 08Jan2022. Это seems как fuselage is now in 3 parts. (Photo provided by Weibo follower 少喝奶茶多运动). pic.twitter.com/BQOC2ZtS49— FATIII Aviation (@FATIIIAviation) January 8, 2022
Что привело к пожару, устанавливают эксперты.
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