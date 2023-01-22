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В Китае снежная лавина накрыла выход из тоннеля: много жертв

В Китае снежная лавина накрыла выход из тоннеля: много жертв

Фото: pixabay.com

Люди оказались заблокированы в автомобилях.

Снежная лавина сошла с гор в городе Ньингчи в Тибетском автономном округе Китая. В результате погибли 28 человек.

Об этом сообщает BBC.

Трагедия на юго-западе страны произошла вечером 17 января. Однако все это время на месте трагедии продолжались спасательные работы.

Лавина сошла на выезде из тоннеля между двумя населенными пунктами – Пай и Медог.

Снег заблокировал выход из тоннеля. Для его расчистки было привлечено более 1300 человек и 236 единиц техники и оборудования. По данным аварийно-спасательных служб, сход лавины спровоцировали сильный ветер и повышение температуры.

Напомним, на границе Австрии и Швейцарии в результате схода снежной лавины погибли пять человек, еще одна — пострадала.

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