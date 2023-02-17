В Китае снова заметили НЛО: из-за инцидента в местном аэропорту произошли массовые задержки

В четверг, 16 февраля, на севере Китая в Шицзячжуане в провинция Хэбэй зафиксирован неизвестный летающий объект. Из-за инцидента в местном аэропорту произошли массовые задержки.

Об этом сообщает Global Times.

Воздушное пространство международного аэропорта Шицзячжуан Чжедин было закрыто с 11:00 до 13:00. Прибывающие в это время рейсы перенаправили в другие аэропорты.

Сотрудник региональной администрации Северного Китая сообщил, что работа в местном аэропорту уже нормализовалась, но подробности о воздушном шаре пока не сообщаются.

Заметим, что неизвестные летающие объекты стали и воздушные шары всколыхнули социальные сети после того, как в провинции Китая был обнаружен еще один неизвестный летающий объект.

В воскресенье, 12 февраля, в воздушном пространстве Китая , в районе акватории прибрежного города Жичжао (восточная провинция Шаньдун), был замечен неизвестный летучий объект.

В Соединенных Штатах военные сбили уже четвертый неопределенный летающий объект.