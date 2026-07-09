В Китае создали ядерную батарею, способную работать тысячи лет

В Китае создали ядерную батарею. Фото: interestingengineering.com

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Китайские ученые представили радиоизотопную батарею нового поколения, использующую изотоп углерода-14 и преобразователь на основе карбида кремния.

Об изобретении пишет interestingengineering.com.

Разработчики утверждают, что новинка значительно эффективнее предыдущей модели и потенциально может работать тысячи лет.

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Радиоизотопные батареи производят электроэнергию за счет распада радиоактивного изотопа.

В отличие от обычных аккумуляторов, они не нуждаются в подзарядке, а их срок службы определяется периодом полураспада изотопа, который может составлять десятки, сотни или даже тысячи лет.

Новая батарея имеет объем 16,8 кубического сантиметра и использует 129 миликюр углерода-14.

Ее основные характеристики:

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напряжение - 2,06 Вольт

ток - 0,713 микроампера

максимальная мощность - 1,13 микровата

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