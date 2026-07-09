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В Китае создали ядерную батарею, способную работать тысячи лет
Только Китай имеет достаточно промышленных мощностей для производства этого радиоактивного вещества и развития технологии.
Китайские ученые представили радиоизотопную батарею нового поколения, использующую изотоп углерода-14 и преобразователь на основе карбида кремния.
Об изобретении пишет interestingengineering.com.
Разработчики утверждают, что новинка значительно эффективнее предыдущей модели и потенциально может работать тысячи лет.
Радиоизотопные батареи производят электроэнергию за счет распада радиоактивного изотопа.
В отличие от обычных аккумуляторов, они не нуждаются в подзарядке, а их срок службы определяется периодом полураспада изотопа, который может составлять десятки, сотни или даже тысячи лет.
Новая батарея имеет объем 16,8 кубического сантиметра и использует 129 миликюр углерода-14.
Ее основные характеристики:
напряжение - 2,06 Вольт
ток - 0,713 микроампера
максимальная мощность - 1,13 микровата
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